Pakistan: Pti, Khan chiederà a Fmi di subordinare prestiti a verifica su regolarità elezioni (4)

- Il 19 febbraio l’agenzia Fitch Ratings, in un comunicato, ha osservato che il risultato delle elezioni in Pakistan e la conseguente incertezza politica a breve termine potrebbero complicare gli sforzi di Islamabad per raggiungere un accordo di finanziamento con il Fondo monetario internazionale dopo l’accordo stand-by con scadenza a marzo. Fitch ritiene essenziale una nuova intesa con l’Fmi; in caso contrario la pressione sulla liquidità e la probabilità di default aumenterebbero. L’agenzia riconosce che la posizione esterna del Paese è migliorata negli ultimi mesi: il 9 febbraio, infatti, la Banca di Stato del Pakistan, la banca centrale, ha segnalato riserve in valuta estere per otto miliardi di dollari, contro i 2,9 miliardi di dollari del 3 febbraio 2023. Tuttavia, il valore resta piuttosto basso. (segue) (Inn)