Pakistan: Pti, Khan chiederà a Fmi di subordinare prestiti a verifica su regolarità elezioni (6)

- Infine, Fitch ricorda che i governi pachistani non possono vantare precedenti positivi nel completamento dei programmi dell’Fmi: in meno della metà dei 24 programmi sottoscritti è stato erogato più del 75 per cento delle risorse disponibili. Tuttavia, nel Paese sembra essere cresciuto il consenso sulla necessità di riforme. Oltre all’impatto di eventuali squilibri esterni, il Pakistan è esposto a fattori di vulnerabilità interni: “Riteniamo che le finanze esterne del Pakistan rimarranno strutturalmente deboli finché non si svilupperà un settore privato in grado di generare entrate significativamente maggiori dalle esportazioni, attrarre investimenti esteri diretti o ridurre la dipendenza dalle importazioni”, si legge nella conclusione. (segue) (Inn)