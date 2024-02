Sardegna: Renzi, elezioni hanno componente nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni in Sardegna "hanno una componente nazionale ma soprattutto una dinamica molto legata ai portatori di voto delle liste, specie al sud e nelle isole". Lo scrive nella Enews il leader di Italia viva, Matteo Renzi. "Le divisioni sempre più evidenti tra Salvini e Meloni porteranno a una sconfitta clamorosa la destra alle regionali sarde di domenica? Difficile dirlo", aggiunge. "Certo è che un mese fa sembrava non ci fosse partita, oggi invece è aperta. Per due ragioni. Il primo, la Meloni ha imposto il suo candidato al resto della coalizione. Il secondo, la sinistra si è divisa rifiutando le primarie. A naso vincerà chi ha sbagliato meno", conclude Renzi. (Rin)