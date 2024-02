Serbia: annunciate manifestazioni Associazione democratica russa in anniversario conflitto Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Associazione democratica russa (Rdd), organizzazione contro la guerra fondata da cittadini russi arrivati in Serbia dopo l'inizio del conflitto in Ucraina, organizzerà sabato e domenica prossima nel Paese balcanico delle iniziative in occasione del secondo anniversario dalla guerra in Ucraina. Secondo il comunicato diffuso ai media dalla stessa associazione, nel primo pomeriggio di sabato 24 febbraio nella capitale Belgrado ci sarà un'iniziativa di sostegno all'Ucraina al parco "Pionirski" e poi una marcia che partirà da Piazza Repubblica. Domenica 25 febbraio a Novi Sad sarà invece organizzata un'altra passeggiata fino a Piazza Repubblica della stessa città preceduta dalla deposizione di fiori al monumento dedicato al pittore e poeta Taras Shevchenko.(Seb)