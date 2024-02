Sanità: Califano (Pd), su reparto radioterapia Civitavecchia collega Mari ha memoria molto corta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono felice che la collega Mari ci rassicuri sull'iter di realizzazione del reparto di radioterapia all'Ospedale San Paolo di Civitavecchia che si era bloccato con l'avvicendamento in giunta del presidente Rocca. Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano. "Dispiace invece, ma questo a livello istituzionale e personale, che nella fretta evidente di prendersi qualche merito dimentichi di sottolineare come i 9 milioni che cita, senza i quali non ci sarebbe alcun reparto, siano opera del centrosinistra, frutto di un lavoro congiunto portato avanti dal Pd Regionale e quello locale negli anni scorsi e terminato con un finanziamento approvato il 21 giugno 2022. Per carità, parliamo di una diatriba tutta politica che poco interessa i molti pazienti oncologici costretti a recarsi fuori comune per potersi curare. L'obiettivo di tutti oggi è fare in modo che questo progetto che abbiamo fortemente voluto possa finalmente essere inaugurato", conclude Califano.(Com)