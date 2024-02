Ue: Weber (Ppe), produrre munizioni esclusivamente per l'Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ue dovrebbe produrre munizioni esclusivamente per l'Ucraina, impegnata a respingere l'invasione russa. È quanto affermato dal presidente del Partito popolare europeo (Ppe), Manfred Weber, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al gruppo editoriale Funke. Il vicepresidente dell'Unione cristiano-sociale (Csu) ha esortato l'Ue a un atto di forza comune per sostenere l'esercito ucraino, "sempre più a corto di munizioni", come quello compiuto durante la pandemia di Covid-19. Secondo Weber, tutta la produzione europea di proiettili deve ora essere consegnata all'Ucraina. "In particolare", ha dichiarato il presidente del Ppe, dovrebbero essere "esaminati i contratti esistenti per le forniture a Paesi che al momento non necessitano urgentemente di di munizioni". Il vicepresidente della Csu ha, infine, affermato: "L'Ucraina non sta difendendo soltanto se stessa, ma l'Europa intera". (Geb)