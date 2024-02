Fvg: assessore Protezione civile, primi in Italia per raggiungimento dei target del Nue 112

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per raggiungimento dei target a livello nazionale del numero unico di emergenza 112 il Friuli Venezia Giulia ha conquistato una posizione di vertice, grazie ai miglioramenti tecnologici e al lavoro degli operatori. Lo ha detto oggi a Trieste l'assessore regionale alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, nel corso della riunione del gruppo di monitoraggio regionale sul servizio del numero unico di emergenza europeo 112 con i prefetti di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia e i vertici territoriali e regionali dei Vigili del fuoco, dei Carabinieri e della Capitaneria di porto. Nel corso della riunione, è stato presentato il nuovo sistema di videochiamata, che consentirà agli operatori del Nue e della Sores di poter vedere la situazione di emergenza, e quello di georeferenziazione, che dà l'opportunità ai mezzi di soccorso di raggiungere più velocemente e con precisione l'indirizzo indicato, in caso di strade molto lunghe e nelle aree marine. Sono stati realizzati interventi di aggiornamento tecnologico alla sala operativa della sede di Palmanova anche per ottimizzare il lavoro sugli incendi boschivi, con 10 operatori dedicati che garantiscono la continuità del servizio 24 ore su 24. Il numero di persone che si sono rivolte al Nue nel 2023 è stato di 703.625, con un incremento di quasi 100 mila chiamate rispetto all'anno precedente. “Segno – ha detto Riccardi - che ormai i cittadini hanno piena consapevolezza del 112 quale numero telefonico a cui far riferimento nelle emergenze”. (Frt)