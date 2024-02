Sardegna: rapporto Cna, spesa lavori pubblici cresce del 38 per cento, appalti per 2,4 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A dicembre del 2023 gli appalti in Sardegna hanno registrato una forte accelerazione dopo cinque mesi di rallentamento. Un risultato che ha permesso di portare a ottimi livelli la spesa nel mercato dei lavori pubblici. Incerta invece la dinamica della domanda, con le stazioni appaltanti che nella seconda metà dell’anno hanno ridotto di molto la loro attività. Lo attesta l’ultimo report del Centro Studi della Cna Sardegna. In base al rapporto dell’associazione artigiana il 2023 si chiude con un valore dei lavori a base di gara pari a più di 2,4 miliardi concentrati in 766 appalti, quantità che rappresentano rispettivamente una crescita del 38 per cento e una contrazione del 5,7 per cento rispetto al 2022. (segue) (Rsc)