Sardegna: rapporto Cna, spesa lavori pubblici cresce del 38 per cento, appalti per 2,4 miliardi (2)

- “Il quadro generale rimane molto positivo per le opportunità di spesa – commentano Francesco Porcu e Antonello Mascia, rispettivamente segretario regionale della Cna Sardegna e presidente di Cna Costruzioni – ma il rallentamento della domanda nella seconda metà dell’anno rappresenta un segnale di allarme che, sebbene sia da leggere, almeno in parte, come un effetto del necessario adeguamento delle stazioni appaltanti alle novità introdotte dal nuovo codice degli appalti (si pensi in particolare alla qualificazione, richiesta per poter appaltare opere pubbliche di importo superiore a 500mila euro, e per acquistare beni e servizi sopra i 140 mila euro, senza la quale non viene rilasciato il Cig), si aggiunge ad altre incognite”. (segue) (Rsc)