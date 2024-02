Sardegna: rapporto Cna, spesa lavori pubblici cresce del 38 per cento, appalti per 2,4 miliardi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cna, inoltre, rileva che “l’effettiva sostenibilità di progetti definiti in base a prezziari ben più bassi rispetto a quelli attuali, la difficoltà di reperimento di materiali e manodopera, la complessità attuativa dei progetti del Pnrr, con il carico della serrata tempistica prevista per non perdere le eccezionali opportunità di finanziamento), ma soprattutto alle incognite per un imminente futuro in cui le condizione di accesso al credito si irrigidiscono rapidamente, i contenziosi con le imprese aumentano e le risorse disponibili, inevitabilmente, tenderanno a ridursi”. (Rsc)