Decreto elezioni: Giorgis (Pd), a provvedimento eterogeneo aggiunti emendamenti ancor più eterogenei

- "Un decreto eterogeneo sul quale la maggioranza ha aggiunto emendamenti ancora più eterogenei, che anche a prima lettura dovevano essere dichiarati inammissibili. Abbiamo denunciato come questo modo di legiferare sia negativo, il Pd è pronto a qualsiasi discussione sia sul Testo unico degli Enti locali sia sulla cosiddetta forma di governo regionale. Ma deve essere una discussione seria". Lo ha detto il senatore Andrea Giorgis, capogruppo del Pd nella commissione Affari costituzionali, dopo la seduta sul decreto Elezioni in cui è stato bocciato l'emendamento della Lega sul terzo mandato per i presidenti di Regione. (Rin)