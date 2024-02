Energia: Rosso (FI), decreto Agrivoltaico conferma visione rivolta al futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto Agrivoltaico, in vigore dal 14 febbraio, "promuove la realizzazione di sistemi agrivoltaici innovativi, di natura sperimentale, con lo scopo di rendere possibile la coesistenza delle attività agricole con la produzione di energia pulita". Lo ha detto il senatore e vicepresidente del gruppo di Forza Italia a palazzo Madama, Roberto Rosso, intervenendo in Aula durante il Question time al ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin. "Complimenti, ministro Pichetto, per la capacità di una visione rivolta al futuro, confermata da un provvedimento grazie a cui vincono tutti. Vince il mondo dell'agricoltura che, attraverso soluzioni costruttive innovative, permetterà la coesistenza di più usi del suolo, il recupero di terreni all'uso produttivo, il recupero della fertilità del suolo e la resilienza delle colture ai cambiamenti climatici", ha aggiunto. (segue) (Rin)