Africa-Turchia: con gli accordi siglati con Somalia e Gibuti, Ankara rafforza la sua presenza nel Mar Rosso (2)

- La Turchia e Gibuti intrattengono stretti legami da quando hanno stabilito relazioni diplomatiche, nel 1977. Gibuti ha aperto la sua ambasciata ad Ankara nel 2012 e l'anno successivo la Turchia ha aperto la sua nel Paese del Corno d'Africa. I due Paesi collaborano in vari campi come il commercio, l’istruzione, la sanità e le infrastrutture: la Turchia ha costruito diversi progetti a Gibuti, come la diga dell’amicizia di Ambouli e la moschea Abdulhamid II, la più grande del Paese, e ha inoltre fornito a Gibuti borse di studio, aiuti umanitari e assistenza militare. Nel giugno del 2022, il governo del presidente Recep Tayyip Erdogan ha consegnato a Gibuti droni armati Bayraktar TB2, che sono stati mostrati per la prima volta durante una parata militare per celebrare il 45esimo anniversario dell'indipendenza di Gibuti. Con una popolazione di meno di un milione di abitanti, il piccolo Paese del Corno d'Africa è un partner strategico per Ankara nel Corno d’Africa, grazie alla sua posizione lungo il Golfo di Aden e il Mar Rosso, vitali per il commercio e la sicurezza globali. L'accordo siglato dovrebbe dunque rafforzare ulteriormente il partenariato strategico tra le parti ed aumentare il loro coordinamento e cooperazione nelle questioni regionali e internazionali. (segue) (Res)