Africa-Turchia: con gli accordi siglati con Somalia e Gibuti, Ankara rafforza la sua presenza nel Mar Rosso (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo fra Turchia e Gibuti giunge, peraltro, in concomitanza con l'analoga intesa in materia di difesa e sicurezza siglata lo scorso 8 febbraio tra il governo di Ankara e quello della Somalia. In base all'accordo, che avrà una durata di dieci anni, la Turchia fornirà addestramento e attrezzature alla Marina somala, consentendo alla Somalia di proteggere le sue risorse marine e le acque territoriali da minacce come il terrorismo, la pirateria e le "interferenze straniere". L'accordo prevede, in particolare, che la Turchia riceva il 30 per cento delle entrate provenienti dalla Zona economica esclusiva somala, nota per le sue abbondanti risorse marine, garantendo al contempo ad Ankara un’autorità completa sulla gestione e difesa delle acque della Somalia. Nelle intenzioni delle due parti, l'intesa stimolerà inoltre lo sviluppo economico e le relazioni commerciali tra i due Paesi, poiché la Turchia aiuterà la Somalia a sfruttare il suo vasto potenziale di pesca, turismo ed energia. Entrambi gli accordi siglati da Ankara con i due Paesi del Corno d'Africa avvengono in un momento non casuale, caratterizzato dalle forti tensioni tra Somalia ed Etiopia a seguito di un controverso memorandum d'intesa siglato tra l'amministrazione regionale del Somaliland - regione separatista la cui indipendenza non è riconosciuta dalla Somalia - e il governo di Addis Abeba per consentire l'accesso etiope al Mar Rosso tramite la concessione del porto di Berbera. (segue) (Res)