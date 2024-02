Africa-Turchia: con gli accordi siglati con Somalia e Gibuti, Ankara rafforza la sua presenza nel Mar Rosso (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In base all'accordo, all’Etiopia verranno concessi 20 chilometri di terra lungo la costa del Golfo di Aden del Somaliland per un periodo di almeno 50 anni e la costruzione di una base militare, in cambio della concessione ad Hargheisa di una quota della compagnia di bandiera etiope Ethiopian Airlines e del riconoscimento, da parte dell'Etiopia, dell'indipendenza del Somaliland. Il memorandum consentirà ad Addis Abeba di ottenere l'agognato sbocco strategico al Mar Rosso, obiettivo precluso ad Addis Abeba dal 1993 - anno dell’indipendenza dell’Eritrea - e rappresenta un punto di svolta significativo per l’interscambio commerciale etiope, offrendo ad Addis Abeba una preziosa via alternativa per l’importazione e l’esportazione di merci, diminuendo la sua dipendenza da altri porti – in particolare quello di Gibuti, da cui finora dipendeva per oltre l’85 per cento delle sue importazioni ed esportazioni – e rafforzando in modo significativo la sua influenza strategica regionale. Sia l'accordo siglato da Ankara con Mogadiscio sia quello firmato con Gibuti sembrano dunque rispondere alla volontà da parte dei due Paesi del Corno d'Africa di rafforzare le loro relazioni con lo storico alleato turco e, allo stesso tempo, di stringere a tenaglia il Somaliland e il suo alleato etiope. Per Ankara, d'altro canto, gli accordi con Somalia e Turchia sono cruciali per assicurarsi un posto in prima fila all’imbocco del Mar Rosso, dove sta cercando nuove opportunità commerciali dopo l'esclusione dal Corridoio economico India-Medio Oriente-Europa (Imec), lanciato in occasione del vertice G20 di Nuova Delhi del settembre scorso. (Res)