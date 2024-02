Ponte Stretto: Fontana, chi fa politica utilizzando la magistratura dimostra pochezza proprie idee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C’è chi intende fare il politico utilizzando la magistratura, è una scelta. È una scelta che non condivido. Non ho sentito Salvini, ma la cosa mi lascia abbastanza perplesso. ”. Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della conferenza stampa di presentazione dell'andamento economico dell'industria e dell'artigianato lombardo nel 2024 commentando l’esposto presentato dal deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, Angelo Bonelli, dalla segretaria del Pd, Elly Schlein, e da Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana, in relazione al progetto sul Ponte sullo Stretto di Messina. La magistratura “in questo caso non ha ancora indagato nessuno, ha semplicemente aperto un fascicolo come è doveroso fare a seguito di un esposto”, ha aggiunto Fontana. “Certo, se uno invece che fare proposte politiche si riduce a fare accuse di questo genere dimostra la pochezza delle proprie idee politiche. Io preferisco confrontarmi nel merito delle cose e non cercare di risolvere il problema con un esposto o una denuncia”, ha concluso il presidente di Regione Lombardia. (Rem)