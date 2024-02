Decreto elezioni: Musolino (Iv), divisione opposizioni aiuta maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia Viva vota a favore dell'emendamento della Lega sul terzo mandato dei presidenti di regione "per far emergere la divisione all'interno della maggioranza, e denunciare lo scontro muscolare, politico, tra Meloni e Salvini. Per questo la risposta deve essere politica. Ci rammarichiamo che nelle opposizioni abbia prevalso una logica divisiva e non si sia riusciti a fare fronte comune. Il che oggettivamente va a favore della maggioranza". Lo dice la senatrice di Italia Viva Dafne Musolino, componente della commissione Affari costituzionali, nella dichiarazione di voto sul Dl Elezioni in commissione. "Italia Viva aveva invitato fino a ieri sera le opposizioni a concordare una linea unitaria per denunciare le divisioni interne alla maggioranza, invito che è caduto nel vuoto. Esprimo il mio rammarico per il voto contrario di Movimento 5 stelle e Partito democratico. È una scelta che non possiamo condividere", aggiunge Musolino. (Rin)