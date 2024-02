Cultura: a Lorenzo d'Alfonso dell'università di Pavia il Getty Residential Scholar Grant

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lorenzo d'Alfonso, Professore Associato presso il Dipartimento di Studi Umanistici – Sezione di Antichità dell'Università di Pavia, ha ricevuto il Getty Residential Scholar Grant per il 2024/2025. Un riconoscimento internazionale di assoluto prestigio che garantisce un finanziamento per la ricerca e un periodo di studi presso il Getty Research Institute di Los Angeles. Il progetto di ricerca per cui il professor d'Alfonso ha ottenuto il riconoscimento è dedicato alle attestazioni di alfabeto frigio rinvenute su ceramica durante gli scavi 2023 a Kınık Höyük in Cappadocia. Esse permettono di riconsiderare la diffusione delle scritture alfabetiche dal Levante attraverso contatti via terra invece che esclusivamente attraverso la circolazione marittima nel Mediterraneo. (segue) (Com)