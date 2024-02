Cultura: a Lorenzo d'Alfonso dell'università di Pavia il Getty Residential Scholar Grant (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allo sviluppo del progetto ha contribuito un convegno internazionale organizzato a Pavia nel 2022 dal Dipartimento di Studi Umanistici di UNIPV in collaborazione con l'istituto per lo Studio del mondo antico di NYU sulla Frigia, una regione dell'Anatolia nord-occidentale e interna, che fu terra di confine tra l'Oriente e l'Occidente per tutto il primo millennio a.C. Lorenzo d'Alfonso è anche Full Professor of Ancient Western Asian Archaeology and History presso la New York University. Si è laureato in Civiltà antiche a Pavia nel 1997, approfondendo gli studi sull'Anatolia antica all'Università di Firenze dove si è dottorato nel 2002. I suoi interessi di ricerca principali riguardano l'archeologia politica e sociale della Siria e dell'Anatolia e i contatti interculturali con gruppi ed entità politiche del Mediterraneo antico. (Com)