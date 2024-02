Ucraina: Richetti (Azione), voltare spalle a Kiev è da irresponsabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come si fa, davanti alle informazioni che ci vengono dalla Farnesina e dai servizi tedeschi e davanti al fatto che vediamo i Paesi Baltici correre al riparo, a non capire che il fronte ucraino è un fronte europeo? Davanti a questi passaggi un grande paese sa da che parte stare. Un grande paese si unisce e trova le ragioni per rafforzare il proprio posizionamento storico". Lo ha dichiarato Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Per-Renew Europe a Montecitorio, stamattina, nel corso dell'audizione del ministro Tajani alle commissioni riunite di Esteri e Difesa di Camera e Senato. "Sul pieno sostegno all'Ucraina - ha proseguito - l'Italia ha una posizione che è già assunta: guai se fosse messa in discussione, saremmo degli irresponsabili. E invece in queste ore, mentre Francia e Germania si posizionano sul tema con un ruolo di primo piano, in Italia, alle porte di un G7 con la presidenza italiana, stiamo ancora cercando di capire se uno dei due vicepremier abbia in essere un accordo politico con il partito di Putin". (Rin)