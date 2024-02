Milano: processo Visibilia, riserva giudici su richiesta amministrazione giudiziaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Tribunale di Milano si riserva di decidere sulla richiesta di amministrazione giudiziaria per Visibilia Editore, società fondata dal ministro del Turismo Daniela Santanchè. Mentre la richiesta della Procura è stata condivisa anche dai piccoli azionisti, i legali degli amministratori della società invece hanno chiesto l'archiviazione o una sospensione del procedimento. Fonti confermano come il collegio - soprattutto la presidente Amina Simonetti - abbia con una serie di domande sviscerato le varie problematiche e le ultime novità, poi riservandosi. Quindi si resta in attesa che il collegio sciolga la riserva e si pronunci definitivamente. (segue) (Rem)