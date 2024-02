Milano: processo Visibilia, riserva giudici su richiesta amministrazione giudiziaria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è una situazione di "totale inadeguatezza della società sia come piano industriale, essendo stato dismesso quello inizialmente proposto da Sif Italia, sia per una assoluta incertezza data dalla circostanza che il socio che detiene il 70 per cento ha comunicato di non voler più investire nella società e di voler dismettere le quote". Commenta così a margine dell'udienza il legale che assiste alcuni soci di minoranza, Antonio Piantadosi. "Uno stato di stallo dell'assemblea che non può votare essendo stato questo 70 per cento acquisito con violazione delle normative e poi sulla circostanza che c'è una struttura societaria che si è rivelata totalmente inadeguata sia per quanto riguarda la società Visibilia Editore Spa, sia la controllata Visibilia Editrice srl", ha aggiunto. La procura ha sottolineato che, se effettivamente la Visibilia concessionaria sottoscrivesse questo aumento di capitale per 600 mila euro acquisendo il controllo della Visibilia Editrice, "ci troveremmo di fronte a una situazione di grande conflitto di interessi. L'unica strada percorribile è quella dell'amministrazione giudiziaria", ha concluso il legale. (Rem)