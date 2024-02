Ucraina: Zelensky convoca riunione di Stato maggiore, focus su Avdiivka

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha presieduto oggi una nuova riunione dello Stato maggiore per discutere la situazione ad Avdiivka. E' quanto ha riferito lo stesso Zelensky su Telegram. In particolare, i partecipanti alla riunione hanno parlato del rafforzamento della difesa della città e della fornitura di nuovi caccia F-16. Zelensky ha osservato che "la fanteria marina dell'Ucraina continua a difendere il villaggio di Krynky, nella regione di Kherson. Abbiamo chiarito il calendario per l'ulteriore addestramento di piloti, tecnici e per l'ottenimento di nuovi aerei", ha aggiunto Zelensky. Il leader ucraino ha aggiunto che il comandante in capo dell'esercito nazionale, Oleksandr Syrskyj, ha presentato un rapporto sulla situazione in tutte le direzioni del fronte e su alcuni operazioni offensive, nonché sulla fornitura di munizioni, missili e droni alle truppe. Infine, il direttore dell'intelligence, Kyrylo Budanov, ha informato la leadership ucraina in merito ai possibili nuovi piani della Russia. (Kiu)