Lavoro: Aran, stipendi in aumento del 6,2 per cento in triennio 2022-2024

- Il rapporto semestrale dell'Aran pubblicato oggi evidenzia un aumento globale delle retribuzioni per il 2022-2024, con una dotazione finanziaria di circa dieci miliardi di euro, che si traduce in un aumento medio delle retribuzioni vicino al sei per cento, con un ulteriore incremento portato a 6,2 per cento, grazie a risorse aggiuntive per specifici settori. Il confronto con le tornate contrattuali precedenti evidenzia che, rispetto agli incrementi del 3,5 per cento nel 2016-2018 e del 4 per cento nel 2019-2021, il triennio 2022-2024 mostra un miglioramento significativo, con un beneficio medio di circa 160 euro al mese a regime. (Rin)