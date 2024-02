Spagna: socialisti su arresto consigliere ex ministro Abalos, "giustizia faccia luce"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito all'arresto del consigliere dell'ex ministro dei Trasporti, Jose Luis Abalos, il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) "lascerà che il sistema giudiziario lavori per far luce". Lo ha detto il segretario dell'organizzazione socialista, Santos Cerdan, nel commentare la detenzione di Koldo Garcia per presunte tangenti legate all'acquisto di mascherine durante il Covid-19. A questo proposito, Cerdan ha assicurato che il Psoe non aveva "alcun sospetto" sul collaboratore di Abalos e si è detto "sorpreso" della notizia. "Se avessimo scoperto qualcosa, lo avremmo portato davanti alla giustizia", ha detto Cerdan, sottolineando che il Psoe "non accetta alcun tipo di corruzione". Alla domanda sul suo rapporto con il detenuto, Cerdan ha spiegato che lo conosceva perché "viveva in Navarra dove collaborava con il partito". (Spm)