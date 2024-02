Speciale energia: funzionario Aramco, transizione energetica non riguarda solo cambiamento climatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La transizione energetica non ha a che fare soltanto con il cambiamento climatico. Lo ha affermato il vicepresidente per l'energia e l'analisi economica di Saudi Aramco, Musaab al Mulla, intervenendo a una tavola rotonda durante il Saudi Capital Market Forum di Riad, in Arabia Saudita, secondo quanto riferito ieri dal quotidiano “Arab News”. Citando l'ultimo Energy Transition Index del Forum economico mondiale, Al Mulla, ha affermato: "La gente pensa che la transizione energetica riguardi solo il clima. No, bisogna risolvere il problema della sicurezza e della transizione energetica equa". Il dirigente ha dichiarato che Saudi Aramco è il fornitore di energia più affidabile al mondo e che l'azienda sta lavorando per raggiungere il suo obiettivo di zero emissioni nette entro il 2050. Al Mulla ha rivelato inoltre che le emissioni della società rimangono tra le più basse del settore, con 10,31 chilogrammi di anidride carbonica per barile. (Res)