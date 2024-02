Speciale energia: Serbia, da Unicredit e Fondo Ggf linea di credito di 50 milioni di euro per le rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Gruppo bancario Unicredit Serbia e il Fondo di investimento per lo sviluppo Green for Growth (Ggf) hanno firmato un accordo su una linea di credito strategica dell'importo di 50 milioni di euro. Questa collaborazione approfondisce il legame tra le due istituzioni, destinato ai progetti nel campo delle fonti energetiche rinnovabili in tutto il Paese balcanico, secondo quanto riporta il comunicato della stessa banca. La linea di credito ha infatti lo scopo esclusivo di finanziare progetti nel campo delle fonti energetiche rinnovabili, il cui focus sarà sull'energia solare ed eolica e con tale investimento si prevede un risparmio di energia primaria pari a 400 mila MWh all'anno, oltre ad una riduzione delle emissioni anidride carbonica di 132 mila tonnellate annue. L'iniziativa è in linea con il Piano d'asta per le energie rinnovabili del governo serbo e con i suoi obiettivi basati sul Piano nazionale per l'energia e il clima della Serbia. Nikola Vuletic, presidente del Comitato esecutivo di UniCredit Bank Serbia, ha dichiarato che il finanziamento di tali progetti "è di vitale importanza per raggiungere la sostenibilità energetica a lungo termine". (Seb)