Speciale energia: Piano Mattei, l’Egitto resta centrale per l’Italia nonostante le preoccupazioni finanziarie

- “L'attenzione delle aziende italiane nel settore dell'oil and gas conferma la centralità dell'Egitto per l'Italia. Il settore dell'energia è un settore molto importante per il Piano Mattei, quindi cerchiamo, come struttura del governo italiano, di rafforzare la presenza e di facilitare la presenza anche delle grandi, ma anche delle piccole e medie imprese in questo mercato”, afferma ad “Agenzia Nova” l’ambasciatore d’Italia al Cairo, Michele Quaroni, a margine dell’evento "Egypes 2024". L’iniziativa strategica del governo italiano, che porta il nome del fondatore dell’Eni, Enrico Mattei, poggia su cinque pilastri principali: istruzione e formazione, agricoltura, salute, energia e acqua. E proprio sull’energia, l’obiettivo del Piano è quello di rendere l’Italia un hub energetico, un vero e proprio “ponte” tra l’Europa e l’Africa. L’Egitto con la sua posizione geografica, il Canale di Suez, le infrastrutture per la liquefazione del gas nel Mediterraneo e gli ambiziosi piani per sviluppare le energie da fonti rinnovabili può svolgere un ruolo cruciale. (Cae)