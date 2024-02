Speciale energia: FI, Comunità energetiche rinnovabili sono nuova visione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Comunità energetiche rinnovabili "rappresentano una nuova ed importante visione nell'ottica della transizione ecologica, della produzione e della gestione delle risorse energetiche. Serve un'azione massiccia per far capire a tutti gli enti locali l'importanza di andare in questa direzione. Raggiungere l'indipendenza energetica è una sfida ardua, ma con la consapevolezza di tutti gli amministratori locali e di tutti gli attori che sono in campo riusciremo a centrare gli obiettivi che ci siamo posti a livello europeo". Lo ha detto il senatore di Forza Italia, Francesco Silvestro, promotore della conferenza "Le Comunità energetiche. Incentivi, procedure e modalità operative pubblico-privato", che si è svolta a palazzo Madama. (Rin)