Speciale energia: Russia, "Ria Novosti", ancora nessuna proposta da Ue su proroga transito gas via Ucraina

- I Paesi europei "non hanno ancora rilasciato alcuna proposta sulla questione della proroga del transito di gas russo via l'Ucraina". E' quanto riferito all'agenzia di stampa "Ria Novosti" da una fonte nel blocco economico del governo russo. In precedenza, il ministro dell'Energia russo, Nikolaj Shulginov, aveva suggerito che l'iniziativa per l'estensione del transito "dovesse provenire dall'Europa". Tuttavia, la fonte di "Ria Novosti" ha riferito che non vi sono ancora contatti tra la Russia e l'Europa in merito. (Rum)