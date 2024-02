Ucraina: Perrone (Ipzs), medaglia per ricordare orribile guerra e sofferenza popolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Medaglia è "un modo per ricordare alle nostre coscienze che sono due anni che si convive con questa orribile guerra, ricordare sofferenza popolo ucraino che combatte per difendere il proprio diritto di vivere in uno stato democratico". Lo ha dichiarato il presidente dell’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato (Ipzs), Paolo Perrone, a margine della conferenza stampa di presentazione della Medaglia celebrativa dei due anni di resistenza ucraina, a palazzo Chigi. Poi "c'è un'operazione di natura benefica perché il Poligrafico zecca dello stato ha deciso di destinare tutto il guadagno dell'operazione a un'iniziativa benefica a favore di Unbroken kids, un'organizzazione insediatasi presso l'ospedale Saint Nicholas di Leopoli per il recupero di bimbi che hanno subito danni fisici o psicologici a causa della guerra", ha aggiunto. (Rin)