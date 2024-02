Imprese: Covivio, firmato accordo per acquisizione dell'8,3 per cento di Covivio Hotels di Generali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Covivio ha firmato un accordo per l'acquisizione della quota dell'8,3 per cento di Covivio Hotels detenuta da Generali, in cambio di nuove azioni Covivio. Questa operazione, che equivale all’acquisizione di asset per 500 milioni di euro e un aumento di capitale di circa 300 milioni di euro, segna un passo importante per il rafforzamento di Covivio nel settore alberghiero, un mercato in crescita. A seguito di questa operazione di conferimento, che dovrebbe essere completata entro la fine di aprile, Covivio deterrà il 52,2 per cento del capitale della sua controllata Covivio Hotels e lancerà un'offerta pubblica di scambio obbligatoria per la quota restante del capitale. Società in accomandita semplice quotata all'Euronext di Parigi, Covivio Hotels è controllata al 43,9 per cento da Covivio e al 53,5 per cento da investitori istituzionali di lungo termine: Crédit Agricole Assurances, BNP Paribas Cardif, Generali, Assurances du Crédit Mutuel, Sogecap e CDC. . L'operazione, che è soggetta all'approvazione dell’organismo di vigilanza AMF, sarà effettuata sulla base di un rapporto di cambio di 31 azioni Covivio per 100 azioni Covivio Hotels, post stacco del dividendo 2023. L'Offerta dovrà essere approvata dall'Assemblea generale di Covivio il 17 aprile 2024. Covivio rende noto di non intendere esercitare uno squeeze-out a seguito del completamento dell'Offerta. (segue) (Com)