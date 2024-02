Imprese: Covivio, firmato accordo per acquisizione dell'8,3 per cento di Covivio Hotels di Generali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'acquisizione della partecipazione di Generali in Covivio Hotels, Covivio rafforza la sua esposizione a un portafoglio di 313 hotel di prima categoria, l'89 per cento dei quali si trova nelle principali città turistiche europee come Parigi, Berlino, Roma, Londra, Barcellona e Madrid. La quota di hotel nel portafoglio di Covivio salirà al 20 per cento rispetto al 17 per cento alla fine del 2023 (fino al 32 per cento in caso di possesso del 100 per cento delle azioni a seguito dell'Offerta), accelerando così il bilanciamento del portafoglio tra uffici, residenziale e hotel. Quasi neutrale sul NAV (-0,32 per cento e -1,6 pr cento in caso di possesso del 100 cento delle azioni al termine dell'Offerta), l'operazione avrà un impatto positivo sull'utile netto ricorrente (utile Epra rettificato) per azione di circa +1 per cento (+5 per cento in caso di possesso del 100 per cento delle azioni al termine dell'Offerta). (segue) (Com)