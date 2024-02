Imprese: Covivio, firmato accordo per acquisizione dell'8,3 per cento di Covivio Hotels di Generali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guidance sull'utile netto ricorrente per il 2024 comunicata a metà febbraio 2023 (circa 440 milioni di euro) non tiene conto di questa operazione, il cui impatto sarà specificato nei risultati semestrali del 2024. Anche gli indicatori di indebitamento di Covivio miglioreranno, con il rapporto LTV di Covivio Hotels al 34 per cento e il rapporto debito netto/Ebitda a 8,5x. "In qualità di pioniere e leader nel settore immobiliare alberghiero, oggi Covivio rafforza significativamente la sua posizione in questo mercato dinamico e in crescita. Questa operazione ci permette di continuare a bilanciare il nostro portafoglio tra uffici, residenziale e hotel e di rafforzare il patrimonio netto del Gruppo", dichiara Christophe Kullmann, amministratore delegato di Covivio. (Com)