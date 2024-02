Spagna: Corte giustizia Ue, Madrid viola accordo su lavoro a tempo determinato dipendenti pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte di giustizia dell'Unione europea (Cgue) ha stabilito che la Spagna viola l'Accordo quadro europeo sul lavoro a tempo determinato dei dipendenti pubblici. Lo riferisce il quotidiano "Cinco Dias". Sebbene il governo spagnolo abbia legiferato per compensare questi lavoratori, la Corte europea ritiene che la legislazione spagnola non preveda ancora misure adeguate per prevenire l'uso abusivo di contratti come quelli dei lavoratori interinali. "Un lavoratore a tempo indeterminato non regolare deve essere considerato come un lavoratore a tempo determinato ai fini dell'accordo quadro e rientra pertanto nell'ambito di applicazione dell'accordo quadro", si legge nella sentenza della Corte europea. (segue) (Spm)