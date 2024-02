Roma: De Gregorio (Azione)-Severi (CC), chiesta trasparenza su caos bigliettazione Atac

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non solo autobus vecchi e metropolitane che, se non sono ferme per lavori, viaggiano a rilento. Da qualche settimana a questa parte le difficoltà che romani e turisti sono costretti ad affrontare quotidianamente riguardano anche la bigliettazione e la segnaletica presente all'interno delle stazioni della metro. Così in una nota Flavia De Gregorio, capogruppo capitolino di Azione, e Francesca Severi, consigliera per la Lista Civica Calenda Sindaco nel Municipio Roma XII. "Per questo, dopo le innumerevoli segnalazioni raccolte negli ultimi giorni, ho chiesto la convocazione di una commissione trasparenza. Diversi i punti da chiarire. Più volte, ad esempio, i biglietti acquistati nei rivenditori autorizzati o precedentemente timbrati sui bus non hanno consentito l'apertura dei tornelli, creando non pochi disagi al malcapitato di turno. Infinite le difficoltà anche per i turisti stranieri, spesso impossibilitati a utilizzare le proprie carte di credito per il servizio tap&go. A breve cercheremo di fare luce su questo e di approfondire su molto altro: a maggior ragione ora che l'aumento del costo dei biglietti è a rischio e si pensa di introdurre rimodulazioni tariffarie, non sono ammissibili carenze nel servizio", conclude De Gregorio.(Com)