Bullismo: Ronzulli (FI), via maestra basata su prevenzione, protezione e punizione

- "In continuità con il lavoro svolto nella scorsa legislatura dalla Commissione bicamerale per l'infanzia ed adolescenza che ho avuto l'onore di presiedere, interveniamo con una via maestra basata sulle tre P, prevenzione, protezione e punizione". Lo ha dichiarato la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli, nella dichiarazione di voto sul disegno di legge contro il bullismo e il cyberbullismo. "Bisogna partire dalla forza gentile ed efficace della prevenzione, con l'educazione alla cultura dei valori, perché la punizione interviene quando c'è già una vittima, c'è già una sofferenza e quando a volte è già troppo tardi", ha proseguito- "La famiglia – ha sottolineato – rappresenta la primaria agenzia educativa, perché è tra le mura domestiche che si cominciano a intravedere segnali di disagio o di comportamenti aggressivi. Spesso, però, ci sono genitori che scelgono di non vedere o minimizzano la gravità delle azioni dei loro figli. Questo impedisce un intervento precoce e dà un senso di impunità che alimenta la ripetizione delle azioni nei confronti delle vittime". "Il disegno di legge si propone quindi di intervenire attraverso campagne di sensibilizzazione per fornire alle famiglie strumenti pratici e incentivare un approccio costruttivo nell'educazione dei figli", ha concluso Ronzulli. (Rin)