Italia-Albania: Rama, nessuna nazione Ue può affrontare da sola sfida migratoria

- In merito alla questione migratoria in Europa “nessuna nazione può risolvere una sfida del genere da sola” per questo “solo una Ue più forte, coraggiosa, sovrana e leale a sé stessa può farlo”. Lo scrive su X il premier albanese, Edi Rama. “Oggi il Parlamento ha ratificato l’accordo di cooperazione contro l’immigrazione illegale tra Albania e Italia – spiega -. L'Albania è vicina all’Italia e sceglie di agire come uno stato membro Ue, accettando di condividere un peso che l’Europa dovrebbe affrontare unita come una famiglia contro una sfida che trascende le tradizionali divisioni tra destra e sinistra. Bisogna lavorare insieme - prosegue - per trovare le risposte giuste, invece di usare questo problema come benzina per alimentare le lotte politiche interne, che aumentano solo il malessere tra le persone del nostro continente, rendendo il nostro futuro comune più incerto". (segue) (Alt)