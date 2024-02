Migranti: governo della Libia orientale lancia “strategia” per rifugiati dal Sudan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cosiddetto Governo di stabilità nazionale (Gsn) con sede nella Libia orientale, non riconosciuto dalla comunità internazionale, mette in campo una “strategia” per gli sfollati che fuggono dal Sudan verso il sud del Paese nordafricano. E’ quanto emerge da un incontro tra il ministro aggiunto per gli affari dell’immigrazione illegale del Gsn, Fathi al Tabawi, e direttore del Centro per gli studi africani di Bengasi Ali Ramadan Abu Bakr, incentrato sui risultati della conferenza “Africa Migration Conference – Sustainable Solutions for Africa”, incentrata sul contrasto alle migrazioni irregolari, recentemente ospitata nella città di Bengasi. Secondo un comunicato dell’esecutivo parallelo libico, durante l’incontro “sono stati discussi numerosi dossier importanti e le modalità di coordinamento, cooperazione e lavoro nell'ambito di una visione e strategia congiunta tra il ministero e il Centro”. (segue) (Lit)