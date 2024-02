Migranti: governo della Libia orientale lancia “strategia” per rifugiati dal Sudan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel cuore del deserto sud-orientale della Libia, l’oasi di Kufra si trova ad affrontare una crescente sfida umanitaria accogliendo migliaia di sfollati provenienti dal Sudan. Abdullah Suleiman, portavoce del Consiglio municipale di Kufra, ha recentemente raccontato ad “Agenzia Nova” la difficile realtà che la piccola città-oasi sta affrontando, con ondate successive di sudanesi che cercano rifugio dalla guerra che infuria nel loro Paese. La mancanza di un meccanismo ufficiale per quantificare il numero esatto di sfollati rende difficile determinare l’entità del problema. Tuttavia, Suleiman ha confermato che si tratta di “migliaia di individui”, sparsi nelle fattorie e in alcuni edifici governativi della città. La situazione è complicata ulteriormente dal fatto che i rifugiati entrano in città in modo improvviso e disordinato, rendendo difficile per il comune gestire efficacemente questa crisi umanitaria. Suleiman ha evidenziato che la destinazione finale degli sfollati non è Kufra, ma l’Europa, intraprendendo il rischioso viaggio verso nord con l’obiettivo di salpare dalle coste libiche verso l’Italia, attraverso la rotta del Mediterraneo centrale, la più letale al mondo con 2.346 vittime nel 2023. In una risposta ad “Agenzia Nova”, l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) ha detto che “sta pianificando l’assistenza necessaria in coordinamento con altre autorità delle Nazioni Unite”. (segue) (Lit)