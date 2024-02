Lazio: Tripodi (FI), ok a mozione che impegna Giunta su regolamenti edilizi territoriali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la mozione sui Ret, Regolamento edilizio territoriale, votata alla Pisana, "abbiamo finalmente sbloccato una questione importante per tutti i Comuni del Lazio. I Il Consiglio regionale con questa mia mozione ha impegnato la Giunta a risolvere in tempi brevi la questione legata all'attuazione e approvazione del nuovo schema di adozione di regolamento edilizio territoriale Tipo e in sub-ordine con urgenza a consentire con proprio indirizzo e successiva determinazione dirigenziale e circolari esplicative, la redazione dei regolamenti comunali nelle more della definizione del nuovo Ret". Cosi in una nota Orlando Angelo Tripodi, Forza Italia, presidente della commissione Lavoro alla pisana. (segue) (Com)