Lazio: Tripodi (FI), ok a mozione che impegna Giunta su regolamenti edilizi territoriali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Ret è il Regolamento edilizio tipo valido per tutti gli 8.000 Comuni italiani ed è una delle misure per la semplificazione nel settore delle costruzioni contenuta nel decreto legge Sblocca Italia. Ma l'impianto del regolamento rimane unico per tutto il Paese. Questo comporta un'evidente semplificazione nel lavoro dei professionisti. I Comuni sono tenuti ad adottare il Regolamento edilizio tipo entro i termini stabiliti mediante gli accordi in sede di Conferenza unificata. Nel Lazio l'adozione era stata procrastinata o inattuata. Ogni Comune ha la possibilità di conformare il testo base secondo le proprie specificità e regolare l'attività di costruzione sul proprio territorio, indicando le prescrizioni progettuali e costruttive che meglio si conformano alla realtà locale", conclude Tripodi. (Com)