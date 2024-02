Trasporti: Stefani (Lega), bene norma Codice strada per estendere uso carrelli traino a moto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice della Lega Erika Stefani, coordinatrice dell'Intergruppo parlamentare per la mobilità motociclistica, esprime la soddisfazione del gruppo per "l'approvazione in commissione Trasporti alla Camera di un emendamento al Codice della strada per estendere l'uso dei carrelli traino ad alcune tipologie di moto". "Tale norma - prosegue -, è stata sostenuta anche dall'Intergruppo per la mobilità motociclistica per permettere a tutti i motociclisti stranieri di circolare nel nostro Paese, adeguando il nostro ordinamento alle normative internazionali. Ora sarà possibile per i motociclisti che viaggiano in Italia dotarsi di carrelli per trasportare bagagli, ciò significa anche riconoscere la moto come strumento per incrementare il turismo e far conoscere i territori". (Rin)