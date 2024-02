Camera: Mulè (FI), collaborazione Parlamenti Italia Ucraina, sostegno per adesione Ue e Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incontro tra deputati italiani e parlamentari ucraini. In commissione Esteri, a Montecitorio, è in corso di svolgimento il primo meeting del Gruppo parlamentare di collaborazione tra la Verkhovna Rada, il Parlamento ucraino e la Camera dei deputati. La delegazione italiana -informa una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio -, guidata dal vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè, accogliendo i colleghi coordinatori del gruppo ucraino, Sergii Alieksieiev e Daria Volodina, ha sottolineato che: "A due anni dall'inizio del conflitto l'Italia e il Parlamento italiano - in tutte le sue componenti politiche - continuano a rimanere a fianco dell'Ucraina e a sostenere, a fronte di un'aggressione immotivata, la sua sovranità e indipendenza nonché il ripristino della sua integrità territoriale all'interno dei confini internazionalmente riconosciuti". Il vicepresidente della Camera prosegue ricordando che: "La presidenza del G7, che l'Italia sta esercitando nel 2024, ha incluso il rinnovato sostegno all'Ucraina a fronte dell'aggressione russa fra le priorità del suo mandato". "Il nostro Paese - conclude Mulè - mantiene fermo l'impegno a sostenere le riforme necessarie per il percorso di adesione dell'Ucraina all'Unione europea e alla Nato nella consapevolezza che ciò sia di fondamentale importanza al fine di rafforzare la sicurezza regionale e globale". (Com)