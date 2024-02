Enti locali: assessore Bilancio Napoli, siamo operatori di pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Viviamo un periodo "di guerre drammatiche attorno a noi come non lo conoscevamo da tempo. La mia è una generazione fortunata, perché per decenni abbiamo vissuto in assenza di vicinanza da guerre, ma questa fortuna ci obbliga a essere operatori di pace, abbiamo una responsabilità generale". Lo ha detto l'assessore al Bilancio del Comune di Napoli, Pierpaolo Barretta, nel corso dell'incontro "Facciamo pace", organizzato nella sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma, dal Coordinamento nazionale degli Enti locali per la pace e i diritti umani e che riunisce cento città italiane nell'impegno per la pace nel mondo. "Ci vogliono parole più nette contro l'abuso del diritto a difendersi - ha aggiunto Barretta -. Non sono stupito del diritto dei popoli e degli stati di difendersi dalle aggressioni o che si aiutino gli aggrediti e gli oppressi, ma sono stupito del fatto che non si eserciti con la stessa determinazione un'azione per fermare le guerre. Con una mano aiutiamo ma con l'altra dovremmo fermare le guerre", ha concluso.(Rer)