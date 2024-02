Roma: ruba borsa da 1.000 euro in un negozio del Centro, denunciato 51enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale ha bloccato ieri pomeriggio, in piazza di Spagna, un uomo che aveva appena rubato una borsa in un negozio di un noto marchio alla moda in via del Babuino. I fatti intorno alle 17, quando gli agenti del I Gruppo Centro Storico, nel corso dei consueti controlli della zona, hanno notato una persona correre verso la stazione della metropolitana, creando il panico tra la gente e rischiando di far cadere i passanti, che urlavano indicando l'uomo come responsabile di furto. Subito bloccato dalla pattuglia, il cittadino di 51 anni, di nazionalità cilena, è stato trovato in possesso di uno zaino schermato per eludere i dispositivi antitaccheggio, con all'interno una borsa del valore di circa 1.000 euro. Accompagnato per ulteriori verifiche presso gli uffici della Polizia Locale di via della Greca, l'uomo è stato denunciato per furto e la refurtiva restituita alla responsabile del negozio. (Rer)