- Martedì 20 febbraio, alle ore 16:45, Agenzia Nova ha trasmesso un lancio su un sondaggio relativo alle elezioni regionali in Sardegna di domenica prossima. L’informazione è però risultata non essere veritiera. Ci scusiamo con gli abbonati e con i lettori per aver pubblicato una notizia senza aver effettuato tutti i dovuti controlli sulla sua correttezza e veridicità. (Rin)