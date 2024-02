Bullismo: Dori (Avs), via libera Senato a ddl, ora rapida approvazione definitiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche il Senato ha approvato all'unanimità il ddl antibullismo, già approvato alla Camera nel settembre scorso, con alcune modifiche, quindi tornerà alla Camera per l'approvazione definitiva". Lo sottolinea il capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra nella commissione Giustizia della Camera Devis Dori, primo firmatario della proposta di contrasto al bullismo. "Da primo firmatario - prosegue - esprimo soddisfazione sia per il contenuto del testo sia per l'approvazione bipartisan, che dimostra un segnale di attenzione nei confronti di questo dramma sociale da parte di tutta la politica". "Lo Stato - aggiunge - deve mettere in campo ogni strumento possibile: prevenzione, contrasto, emersione, monitoraggio, sensibilizzazione. Un dramma di cui bisogna continua a parlare". "Sono certo - conclude - che alla Camera tutti i gruppi si impegneranno ad approvarla definitivamente in tempi rapidi". (Rin)