Bullismo: Ronzulli (FI), ruolo scuola strategico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ruolo della scuola "è strategico per fronteggiare, monitorare e segnalare episodi di bullismo, che si verificano più frequentemente proprio negli istituti scolastici, chiamati ad intervenire prontamente non con l'accusa, ma con il supporto. Introduciamo il concetto di responsabilità condivisa, coinvolgendo tutta la comunità scolastica: studenti, insegnanti, dirigenti". Lo ha affermato la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli, nella dichiarazione di voto sul disegno di legge contro il bullismo e il cyberbullismo. "È fondamentale - ha proseguito la parlamentare - la figura del docente referente, che agirà come ponte tra la scuola e la famiglia. E l'istituzione di un tavolo permanente di monitoraggio all'interno delle scuole, con la partecipazione di tutti, è sicuramente un passo innovativo verso la costruzione di un ambiente educativo in cui ciascuno si senta responsabile del benessere degli altri". (Rin)