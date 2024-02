Ue: Bce, perdita di 1,26 miliardi di euro nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale europea (Bce) ha registrato nel 2023 una perdita di 1,26 miliardi di euro “dopo un lungo periodo di utili, a causa degli aumenti dei tassi di interesse necessari per combattere l’inflazione”. Lo stato patrimoniale si è ridotto a 674 miliardi di euro, come comunica la stessa Bce, che oggi ha pubblicato il suo bilancio per lo scorso anno. L’Eurotower aggiunge: “Il nostro mandato è mantenere la stabilità dei prezzi, non realizzare profitti. Possiamo operare in modo efficace e adempiere al nostro mandato indipendentemente dalle perdite”. Nel 2023, i titoli detenuti dalla Bce per finalità di politica monetaria sono diminuiti di 31,9 miliardi di euro a 425,3 miliardi di euro. Il declino è dovuto ai reinvestimenti soltanto parziali del capitale rimborsato sulle obbligazioni del Programma per l’acquisto di titoli (App) in scadenza tra marzo e giugno 2023 e alla loro cessazione dal luglio successivo. (Geb)